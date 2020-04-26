شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل طائرة العالقين في فرانكفورت: تقل 141 مصريًا وطفلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء الأحد، الطائرة القادمة من فرانكفورت بألمانيا، وعلى متنها ١٤١ راكبًا، بالإضافة إلى طفلين، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وتم توقيع الكشف الطبي على الركاب فور وصولهم مباشرة، وتم حجزهم بفندق الحجر الصحي بمرسي علم، وتم خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة لإجراءات الحجر الصحي، وقيام فريق طبى من الحجر الصحي لإجراء التحاليل الفورية لهم، وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ووضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

من جانبه، قال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم تخصيص ١٠ أتوبيسات سياحية لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة فرانكفورت إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعًا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي، بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر.

كان مطار مرسى علم الدولي قد استقبل في الأيام القليلة الماضية عددًا من الرحلات الاستثنائية من السعودية والمغرب والجزائر والبحرين وألمانيا وهولندا وصربيا وتايلاند وكوالامبور، وعلى متنهم عدد من المصريين.