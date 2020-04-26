شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة.. ونائب المحافظ: نستهدف 220 فدان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات بجزيرة العزبي داخل بحيرة المنزلة، بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية وهيئة الثروة السمكية، وبحضور اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد طه مدير الإدارة العامة للأمن المركزي لمنطقة شرق الدلتا، واللواء خالد إبراهيم وكيل الإدارة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة أنواع التعديات على المسطح المائى ووتكريكها وتعميقها لعودتها إلى سابق عهدها كأكبر البحيرات المصرية وهو المشروع القومى الذي أطلقه الرئيس في مايو 2017.

وقال «الشيخ»: «إجمالي عدد الأحواض المستهدف إزالتها خلال الحملة 372 حوض بمساحة 220 فدان بمنطقة جزيرة العزبى، وما تم إزالته اليوم 85 حوض بمساحة إجمالية 45 فدان بمشاركة أكثر من 40 معدة وستستمر الحملة حتى يتم الإنتهاء من إجمالى المستهدف بجزيرة العزبى،وتكريك وتعميق المساحة بالكامل لتعود إلى البحيرة لطبيعتها واستكمال مشروع تطويرها وانشاء الحزام الآمن».

وأشار نائب المحافظ إلى أن هناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية لاستمرار إزالة أي تعديات داخل البحيرة لإعادة البحيرة إلى طبيعتها لزيادة الثروة السمكية فيها وفتحها أمام الصيادين مما سيكون له عظيم الأثر في توفير فرص عمل للشباب والذي سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وذكر أن أعمال التطهير والتكريك وإزالة التعديات داخل البحيرة بدأت في مايو 2017 بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته بتطوير كافة البحيرات الطبيعية وفي مقدمتها بحيرة المنزلة التي تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر والتي تبلغ مساحتها 250 الف فدان تقريباً.

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة