شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أكبر جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، بدء التشغيل التجريبي لأكبر جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، خلال جولة تفقد خلالها المشروعات التي يتم تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة .

وتستعرض «المصري اليوم» تفاصيل ومواصفات الجراج الجديد، الذي وافق مجلس الوزراء على تنفيذه في جلسته رقم 82 لسنة 2017:

وضع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، حجر الأساس لمشروع الجراج في سبتمبر 2017.

الجراج نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بتكلفة إجمالية تقدر بـ 407 ملايين جنيه.

تبلغ المساحة الإجمالية للجراج 15 ألف متر مربع.

-يتكون الجراج من 4 طوابق «5 مستويات» ثلاثة منها للتخزين الجمركي والرابع للاستخدام اليومي للعملاء.

سيجرى فتح آخر طابقين من الجراج مع محطة الركاب البحرية لاستخدامها ساحات انتظار لرواد المحطة والمترددين على المركز التجاري.

يسع الجراج حوالي 3500 سيارة، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للجراج حوالي 162 ألف سيارة سنويًا.

يستوعب الجراج سيارات التخزين الجمركي الموجودة على ثلاث أرصفة حاليًا داخل ميناء الإسكندرية.

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يساهم الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية.

يساعد في تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشائها مستقبلاً والتي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.

استغرق تنفيذ الجراج نحو عامين ونصف بدلًا من عام ونصف بسبب ظروف الطقس والنوّات الممطرة.

الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية