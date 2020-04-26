شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطهير وتعقيم 10274 منشأة حكومية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، الانتهاء من تطهير وتعقيم 10274 منشأة حكومية حتي الآن، ضمن سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، في بيان له، أنه تم تطهير وتعقيم 10274 منشأة حكومية، شملت 2199 مسجد و63 كنيسة، و1711 مدرسة، و4211 شوارع وميادين رئيسية، و752 مواقف سيارات، و609 منشأة صحية، و341 سوق، و18 محكمة، و248 بنك، و122 قسم شرطة.

وأضاف أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة بصفة دورية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب المشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.