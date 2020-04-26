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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير مستشفى المعمورة للأمراض النفسية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة أعمال تطوير شاملة لمستشفى المعمورة للطب النفسي بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية.
ومن جانبه، تفقد الدكتور ياسرالجندي، رئيس حي المنتزه ثان، اليوم الأحد، أعمال تطوير المستشفى، وذلك في إطار حرص المحافظة في تطوير المنظومة الطبية ورفع العبء عن المواطن السكندري.
وأوضح رئيس حي المنتزه ثان، أن أعمال التطوير تأتى في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى وتشمل رفع كفاءة اثنين من عنابر وأقسام المستشفى، مشيرا إلى أنه يجري متابعة الأعمال الإنشائية للتأكد من تنفيذها وفقا للمواصفات المحددة.
يشار إلى أن مستشفى المعمورة للصحة النفسية أنشئت على مساحة 52 ألف متر مربع في أكتوبر 1967، وتضم 948 سرير لمرضى الأمراض النفسية والإدمان.
وتضم المستشفى أربعة أقسام علاجية نفسية «سيدات»، وخمسة أقسام علاجية نفسية «رجال»، ومبنى مركز الإسكندرية للاستشفاء لعلاج الإدمان، فضلا عن العيادات الخارجية وعيادة الأطفال وعيادة التوحد.
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