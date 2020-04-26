شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: «الأوقاف» قطعت الطريق على أعداء الوطن ببث القرآن من المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، إن المصريين في الخارج يحرصون على قضاء شهر رمضان في مصر، نظراً لطبيعة المصريين مسلمين ومسيحيين، على أداء طقوسهم وشعائرهم الدينية التي محل إعجاب من الجميع.

وتابع: «الاحتفال بشهر رمضان في مصر لا نظير لها في العالم»، موضحاً أن الإجراءات التي تتبعها الدولة في إذاعة القرآن الكريم بالمساجد يقطع الطريق على اعداء الوطن.

وأضاف «الجندى»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن جماعات الشر تشيع أن الدولة المصرية تحارب الإسلام، وتابع: «يريدون تخريب مصر وتهديد أمنها المجتمعى من وراء إطلاق هذه الشائعات»، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تتبعها وزارة الأوقاف جيدة وتضمن عدم الفوضى، وتحافظ على صحة المصريين.

وتابع «الجندى»: «القرآن الكريم هو حياة المصريين والدماء التي تجرى في عروقهم، وعليهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومطالب المصريين بإذاعة القرآن في المساجد واستجابت وزارة الأوقاف لذلك ووضعت الضوابط الصحيحة التي تضمن الحفاظ على صحة المواطنين».