شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة لـ363 ألف عامل في الغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الأحد، انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التي تستمر خلال الفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال محافظ الغربية إن مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس المخصصة بجميع مدن ومراكز المحافظة أنهت صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ363 ألف عامل بقيمة 181 ألف و500 جنيه.
وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 322 منفذًا للصرف، شملت 237 مكتب للبريد، و77 فرعا لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع التأكيد على تنفيذ أعمال الرش والتطهير لمنافذ الصرف، وتجهيز أماكن انتظار للمواطنين.
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