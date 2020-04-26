شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الوزراء» يتحدث عن موعد فتح المقاهى وصالات الألعاب والسينما والمسرح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن فتح المقاهى وما يتخللها من «شيشة»، وغيرها، أمر لا يجب أن نتحدث عنها الآن خاصة وأن هذا النوع يعد ناقل للفيروسات وليس كورونا فقط، وتابع: «يا ريت محدش يتكلم عن المقاهى خلال الفترة الراهنة.. لا يوجد حديث عن المقاهى خلال الفترة الراهنة».

وأضاف «سعد» خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن كل الأمور مازالت معلقة ولا حديث عن فتحها إلا بعد دراسة كافة الجوانب الاحترازية والطبية التي تضمن عدم حدوث أي شئ سلبى، وتابع: «مثل صالات الألعاب والسينما والمسرح».