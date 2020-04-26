شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أعمال صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة في الفيوم، صباح الأحد، من فروع البنك الزراعي المصري البالغ عددها 50 فرعا.

وقال المحاسب منتصر عبدالوهاب، رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري، إنه تم فتح مدرسة عائشة حسنين أمام العمالة لمنع التكدس بالتنسيق مع المحافظة.

وتم تجهيز سرادق كبير بمساحة فناء المدرسة لاستيعاب الأعداد التي تتوافد على مقر قطاع الفيوم من جميع أنحاء المحافظة رغم إمكانية الصرف من جميع فروع البنك في الفيوم.

أضاف «عبدالوهاب» أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، تم استئجار عدد من السيارات لنقل بعض المنتفعين لأقرب فروع البنك تسهيلا لإجراءات الصرف وعودتهم إلى منازلهم قبل موعد الإفطار بوقت كاف.