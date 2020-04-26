أخبار مصر

تداول فيديو جديد للشهيد أحمد المنسى أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو جديد للشهيد أحمد المنسى أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مجموعة كبيرة من رواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، فيديو للشهيد أحمد المنسى، فى إحدى عملياته ضد الإرهابيين، حيث يظهر بطل الصاعقة الشهيد أحمد المنسى، حاملا سلاحه ويقترب من سيارة "نص نقل" تتبع لمجموعة من الإرهابيين، ويحاول تفحصها فى حذر شديد، ثم يلقى بداخلها عبوة تنفجر بعد ثوانٍ قليلة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا الفيديو، والمعلقين، ترحموا على الشهيد البطل الراحل، مؤكدين شجاعته وجسارته، وهو ما ظهر فى الفيديو، من جرأته فى اقتحام السيارة وتفحصها.

Advertisements
الشهيد المنسى
الشهيد المنسى

 

الشهيد
الشهيد

 

من الفيديو
من الفيديو

يذكر أن النجم أمير كرارة، يقوم ببطولة مسلسل "الاختيار"، عن الشهيد أحمد المنسى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تداول فيديو جديد للشهيد أحمد المنسى أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا