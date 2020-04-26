شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو جديد للشهيد أحمد المنسى أثناء إحدى العمليات ضد الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مجموعة كبيرة من رواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، فيديو للشهيد أحمد المنسى، فى إحدى عملياته ضد الإرهابيين، حيث يظهر بطل الصاعقة الشهيد أحمد المنسى، حاملا سلاحه ويقترب من سيارة "نص نقل" تتبع لمجموعة من الإرهابيين، ويحاول تفحصها فى حذر شديد، ثم يلقى بداخلها عبوة تنفجر بعد ثوانٍ قليلة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا الفيديو، والمعلقين، ترحموا على الشهيد البطل الراحل، مؤكدين شجاعته وجسارته، وهو ما ظهر فى الفيديو، من جرأته فى اقتحام السيارة وتفحصها.

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الشهيد المنسى



الشهيد



من الفيديو

يذكر أن النجم أمير كرارة، يقوم ببطولة مسلسل "الاختيار"، عن الشهيد أحمد المنسى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.