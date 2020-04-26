شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: للطالب حرية دخول امتحان الثانوية أو البقاء للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه طبقا لقانون الثانوية العامة الحالى، هناك طريقيتن أو بديلين، لعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، الأولى وهى إجراء امتحان فى لجان سير كما نص القانون الحالى، والطالب الذى يرغب فى حضوره ولديه قناعة بأن الدولة قامت بإجراء مناسب من التأمين والتعقيم، أو ينتظر الطالب للعام المقبل قد تكون الأمور أفضل وده قرار اختيارى وفى هذه الحالة نسمح للطالب بكامل الدرجة، أو يحصل على ملحق وفى هذه الحالة يحصل الطالب على نصف الدرجة فقط، إنما يتم إلغاء امتحان تمام والطالب هيصحل على شهادة كيف؟ ومعاه درجات سنة كام؟ أولى ثانوى أم ثانية ثانوى؟.

وتابع الوزير نمنح التعليم العالى شهادات بلا درجات وهذا شىء لا يعقل فى أى مكان فى العالم، وبالتالى الوزارة فى حاجة إلى إجراء الامتحان لأن المنطق يقول هذا، لأنه ببساطة لا يوجد امتحان قدرات يمكن الاعتماد عليه وبالتالى الحل الوحيد هو الامتحان، موضحا: لو أن طلاب الصف الثالث الثانوى معهم التابلت كان يجوز أن يعقد الامتحان إلكترونيا على فترات مثلا.