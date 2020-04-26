شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم تتخطى حاجز الـ 206 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حاجز الـ 206 ألف حالة فى مختلف بلدان العالم التى ظهر فيها، وفيما تم تسجيل أكثر من 2 مليون و980 ألف حالة اصابة بالفيروس، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 850 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 237 إصابة، وكشفت وزارة الصحة السعودية عن 142 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات الشفاء 2357 حالة، وتسجيل 1223 إصابة جديدة بالوباء.

وفيما تم تسجيل 336 وفاة جديدة بفيروس كورونا بمستشفيات إنجلترا ليرتفع الإجمالي إلى 18420، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 2975.

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وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة و91 حالة شفاء، وأفادت وزارة الصحة البحرينية بتسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 26 حالة.

هولندا أعلنت عن تسجيل 66 وفاة إضافية و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37845، وكشفت وزارة الصحة القطرية أعلنت تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت إيران ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل تعداد المصابين بفيروس كورونا 90481، في حين وصل تعداد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 5710.