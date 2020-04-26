شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: معدلات الإصابة بكورونا فى ارتفاع لكن فى إطار استيعاب الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتبع خطة استراتيجية فى التعامل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابع: "علينا ألا نغفل أننا لدينا هم كبير اسمه كورونا وإلى أن يتم الوصول إلى حل لهذا الفيروس علينا أن نتبع الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة فى عودة الحياة تدريجياً".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد الإصابات جراء فيروس كورونا فى تزايد لكن مازل فى قدرة استيعاب الدولة، مشدداً على أن معدل التعافى بالبلاد يفوق المعدل العالمى نتيجة جهود وزارة الصحة، وتابع: "من 30% إلى 35% من عدد الوفيات نتيجة تأخر المصابين فى دخول المستشفى".

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت بمناقشات مع صندوق النقد الدولى ليكون هناك برنامج جديد وذلك قبل ظهور فيروس كورونا، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة تداعيات كورونا.

وأكد مدبولى أنه حفاظا على المكتسبات التى تم تحقيقها على الأرض، وأنه نظرا لأنه لم يستطيع أحد أن يجزم متى ستنتهى أزمة كورونا، فوضعنا خطوات استباقية تحسبا لاستمرار الأزمة وهذا ما دعى الحكومة لتطوير النقاش مع صندوق النقد الدولى لبرنامج جديد مالى جنبا إلى جنب مع الدعم الفني.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.