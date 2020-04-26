شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: الحكومة أكدت ضرورة انعقاد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية فى التعليم قبل الجامعى "الثانوية العامة والدبلومات الفنية" وكذلك فى التعليم الجامعى (امتحانات السنوات النهائية) مع إعلان الجدول النهائى يوم 15 مايو 2020 لضمان اكتمال كل خطوات التعقيم والحماية الصحية.

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وأضاف وزير التربية والتعليم يظل الموعد كما هو يوم 7 يونيو 2020، وسوف نؤكد تمام الإجراءات يوم 15 مايو، لطمأنة كل أطراف المنظومة بخصوص التعقيم والتأمين.