شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يرجئ تحصيل المبالغ المستحقة على أصحاب المخابز لبعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بإرجاء تحصيل المبالغ والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البدلية خلال شهر رمضان المبارك وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وجاء فى القرار أنه بمناسبة شهر رمضان وفى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية من مكافحة فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الوزارة على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بكل المناطق وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية فى ظل الظروف الحالية، أصدر وزير التموين قرارا بإرجاء تحصيل المبالغ والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البدلية خلال شهر رمضان المبارك وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه مركز معلومات الوزارة لإطلاق خدمة جديدة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية لتقييم أداء وعمل المخابز فى مصر وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة .

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وبمجرد دخول المواطن على الموقع ستظهر له أيقونة خاصة بـ"استطلاع رأى المواطن فى المخابز" وبمجرد الضغط عليها سيتم إدخال الرقم القومي، ورقم بطاقة التموين وتبدأ عملية التقييم، على أن يقوم المواطن بتقييم أداء المخبز المتعامل معه.

وشدد المصيلحي على أن عناصر التقييم تشمل رأى المواطنين من حيث حُسن معاملة المخبز للجمهور، وجودة الخبز، والتزام المخبز بمواعيد العمل، انضباط وزن الرغيف، ونظافة المخبز، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو تقييم أداء وعمل أصحاب المخابز من أجل تحسين وتجويد الخدمة أكثر للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والمستفيدين من منظومة الخبز، وسيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات والتقييمات الواردة من جانب المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها أولاً بأول.

وكان الدكتور علي المصيلحى قد أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

وشدد المصيلحى على أن كل السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.