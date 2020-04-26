تجديد حبس سما المصري 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها (سما المصري) ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في عدة بلاغات تتهمها بالتحريض على الفجور.
وألقت مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض على "المصري" الجمعة الماضي بناءً على إذن بضبطها وإحضارها من النيابة العامة.
كان محامون تقدموا ببلاغات للنائب العام يتهمون فيه سما المصري بالتحريض على نشر الفسق والفجور بنشر صور شخصية على حساباتها الشخصية اعتبروها مخلة بالآداب العام، وتتنافى مع قيم المجتمع.
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