نشرة الحوادث المسائية.. حبس سما المصري والشهر العقاري يتيح 6 خدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تأمر بحبس سما المصري

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بحبس الفنانة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الداخلية تنفي اعتداء ضابط على سيدة في الشرقية

نفى مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض إحدى السيدات للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة بمحافظة الشرقية.

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الفتوي والتشريع: الإعلان يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لشغل الوظائف

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن الإعلان كطريق من طرق شغل الوظائف العامة يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان المنافسة العادلة بين المستوفين لشروط شغل الوظائف المعلن عنها كإطار عام لا يجوز تجاوزه.

تأجيل محاكمة متهميْن في قضية "أحداث عنف 15 مايو"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في "أحداث عنف منطقة 15 مايو".

"العدل": 6 خدمات متاحين للشهر العقاري

نفت وزارة العدل، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن موافقة وزير العدل، على استئناف الشهر العقاري في إبرام التوكيلات للمحامين، وأن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات للمحامين بكل أنواعها.