محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه عامل خلال مشاجرة بينهما.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم قسم شرطة مصر القديمة إخطارا يفيد بوجود جثة أحد الأشخاص ملقاة بشارع مصر حلوان الزراعي بمنطقة الساحل.
وبالانتقال، دلت التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعه أحد المسجلين خطر بدائرة القسم فتم ضبطه وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
واعترف المتهم في التحقيقات أن أنه نشبت مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية، وأنه ضرب المجني عليه بحجر حتى سقط غارقًا في دمائه وفرّ هاربًا.
وصرحت النيابة بتشريح جثة الضحية وتسليمه لذويه لدفنه.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربه بـ"حجر".. حبس مسجل خطر قتل عاملًا في مصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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