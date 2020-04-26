ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بمنطقة السلام. تبلغ لقسم شرطة السلام أول من (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه. Advertisements بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم مقص حدادي ومفتاح إنجليزي. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" واعترفوا بارتكابهم حادثي سرقة بذات الأسلوب. تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم"سيئ النية" (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج). وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة.

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