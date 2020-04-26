كشف لغز سرقة سيارة مُحملة برؤوس ماشية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز السطو على سائق وتباع، وسرقة سيارة نصف نقل محمل عليه 8 رؤوس ماشية، وتمكنت من ضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة المرج من (سائق وتباع) بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم يستقلان سيارة نصف نقل قيادة السائق، والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر كائن بدائرة القسم، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص اعترضوا طريقهما، واستولوا على السيارة بحمولتها وهاتفي محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم، واصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين، وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية، ولاذوا بالفرار.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة السيارات المُحملة برؤوس الماشية كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر المشار إليه، وعلمهم بخطوط وتوقيتات سير السيارات أثناء قدومها للمجزر فخططوا لارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط رؤوس الماشية المستولى عليها بمنطقة الخانكة بالقليوبية وبحوزتهم السيارة المستولى عليها وأخرى استخدمت في ارتكاب الواقعة والمبلغ. وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة عبارة عن (بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة صوت معدلة، 18 طلقة مختلفة الأعيرة).

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بسرقتهم كرهاً عنهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.