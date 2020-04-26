محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تبث وزارة الثقافة من خلال قناتها على موقع "يوتيوب"، في الخامسة والنصف مساء الاثنين، "مشهدًا جديدًا" من أحد أهم الأعمال السينمائية الخالدة، رؤية وإخراج خالد جلال، من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية.
وتتوالى حلقات فوازير "سينما مصر" التي تأتي ضمن نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، وتعد أحد فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".
وفي التاسعة والنصف مساء تذاع إحدى محاضرات مشروع الورشة الدائمة لمشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل، والتي يقدمها البيت الفني للمسرح ممثلًا في فرقة مسرح الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. فوازير "سينما مصر" و"ابدأ حلمك" على يوتيوب "الثقافة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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