بالفيديو.. وزيرة الصحة تشارك في تحدي "الأيدي النظيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، في تحدي "الأيدي النظيفة"، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية.

وخاضت وزيرة الصحة، التحدي بعد دعوة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، يوثق غسل يديها.

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وتحدي "الأيدي الآمنة" هو تحدي أطلقته منظمة الصحة العالمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث الأشخاص على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزيرة الصحة: "شكرا د. تيدروس لترشيحي.. تم قبول تحدي الأيدي النظيفة".

وأضافت: "وأنا بتحدى بالشعب المصري لنشر الرسالة بين أسرنا وأهالينا".