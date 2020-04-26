وصول طائرة المصريين العالقين بألمانيا لمطار مرسى علم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
وصل إلى مطار مرسى علم الدولي مساء اليوم الأحد، رحلة استثنائية لشركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدينة فرانكفورت على متنها 141 مصريًا قادمًا من ألمانيا، عقب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة وصلت إلى مرسى علم، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الطيران المدني، تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.
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