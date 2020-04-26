"القومي للمرأة" يشكر الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب إعلان قطونيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:
يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، لسرعة تصديه للمخالفات واستجابته للشكاوى المقدمة ضد إعلان قطونيل الذى يعرض خلال شهر رمضان الكريم.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن امتنانها وفخرها بالأداء المشرف للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتصديه لهذه الإعلانات المسيئة التي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقدم المرأة بصورة سلبية لا تليق بدورها المهم في المجتمع، مثمنة دور الأعلى لتنظيم الإعلام في الحفاظ على الذوق العام وهوية المجتمع المصري.
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