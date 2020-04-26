أخبار مصر | وزير التعليم يصدر رسالة صوتية لأولياء الأمور بشأن الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يصدر رسالة صوتية لأولياء الأمور بشأن الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة صوتيه له منذ قليل على تطبيق "الساوند كلاود"، إنه يرد على ما يتردد بشأن المطالبة إلغاء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوضع حاليا لطلاب الثانوية العامة الحاليين لَبْس لديهم أي طريق تقييم لدخول الجامعات غير الامتحانات والتي لم تعقد حتى الآن.

وتابع:" فجأة لقينا الناس بتنصحنا بعمل اختبارات قدرات رغم أنه تم رفضه حينما اقترحته الوزارة منذ عاميين"، قائلا إن امتحان القدرات أو القبول يركز على المهارات التي تهم الجامعة التي يلتحق بها الطالب ومسئولة عنه وزارة التربية والتعليم.

وكان قد أصدر رسالة صوتية لتوضيح الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ودرأ الشائعات وإنهاء البلبلة.

وقالت الوزارة في بيان لها الآن:" هنا تجدر الإشارة الي أن دولة رئيس الوزراء قد أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية في التعليم قبل الجامعي (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) وكذلك في التعليم الجامعي (امتحانات السنوات النهائية) مع إعلان الجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ لضمان اكتمال كل خطوات التعقيم والحماية الصحية".

وأضافت الوزارة: "يظل الموعد كما هو يوم ٧ يونيو ٢٠٢٠ وسوف نؤكد تمام الإجراءات يوم ١٥ مايو إن شاء الله لطمأنة كافة أطراف المنظومة بخصوص التعقيم والتأمين".

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