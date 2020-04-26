أخبار مصر | وزير التعليم يصدر رسالة صوتية لأولياء الأمور بشأن الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يصدر رسالة صوتية لأولياء الأمور بشأن الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة صوتيه له منذ قليل على تطبيق "الساوند كلاود"، إنه يرد على ما يتردد بشأن المطالبة إلغاء امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوضع حاليا لطلاب الثانوية العامة الحاليين لَبْس لديهم أي طريق تقييم لدخول الجامعات غير الامتحانات والتي لم تعقد حتى الآن.
وتابع:" فجأة لقينا الناس بتنصحنا بعمل اختبارات قدرات رغم أنه تم رفضه حينما اقترحته الوزارة منذ عاميين"، قائلا إن امتحان القدرات أو القبول يركز على المهارات التي تهم الجامعة التي يلتحق بها الطالب ومسئولة عنه وزارة التربية والتعليم.
وكان قد أصدر رسالة صوتية لتوضيح الأمور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ودرأ الشائعات وإنهاء البلبلة.
وقالت الوزارة في بيان لها الآن:" هنا تجدر الإشارة الي أن دولة رئيس الوزراء قد أكد ضرورة انعقاد الامتحانات النهائية في التعليم قبل الجامعي (الثانوية العامة والدبلومات الفنية) وكذلك في التعليم الجامعي (امتحانات السنوات النهائية) مع إعلان الجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ لضمان اكتمال كل خطوات التعقيم والحماية الصحية".
وأضافت الوزارة: "يظل الموعد كما هو يوم ٧ يونيو ٢٠٢٠ وسوف نؤكد تمام الإجراءات يوم ١٥ مايو إن شاء الله لطمأنة كافة أطراف المنظومة بخصوص التعقيم والتأمين".
مستجدات أزمة الكورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.