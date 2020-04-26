أخبار مصر | "اكشف عن كورونا خلال دقائق".. علماء يطورون جهازا رخيصا لمكافحة الفيروس القاتل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "اكشف عن كورونا خلال دقائق".. علماء يطورون جهازا رخيصا لمكافحة الفيروس القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف باحثون أمريكيون، عن جهاز اختبار رخيص من حيث السعر يتصل بالهاتف الذكي، والذي يمكنه اكتشاف مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية، ولا يستغرق سوى 30 دقيقة فقط، إذ يمكن أن يقلل ملحق الهاتف الذكي الذى تبلغ قيمته 50 دولارًا تقريبًا من الضغط على المختبرات خلال جائحة مثل COVID-19، وتم نشر نتائج الدراسة الجديدة متعددة المؤسسات، بقيادة جامعة إلينوى في أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في أوربانا شامبين بريان كانينجهام وأستاذ الهندسة الحيوية راشد بشير فى مجلة Lab on a Chip.

وقال كننجهام: "إن التحديات المرتبطة باختبار مسببات الأمراض السريعة تساهم في الكثير من عدم اليقين بشأن الأفراد الذين يخضعون للحجر الصحي ومجموعة كاملة من المشكلات الصحية والاقتصادية الأخرى".

وذكر الباحثون أن الدراسة بدأت بهدف الكشف عن مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية في الخيول، بما في ذلك تلك التي تسبب أمراض تنفسية حادة مماثلة لتلك التي يتعرض لها المصابين بفيروس OVID-19.

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وأضاف كننجهام: "يمكن أن تؤدي مسببات الأمراض التي تصيب الخيول إلى أمراض مدمرة فىيالحيوانات بالطبع، ولكن أحد أسباب عملنا معها يتعلق بالسلامة، وإن مسببات الأمراض التي تصيب الحصان في دراستنا غير ضارة للإنسان".

وقال الباحثون إن جهاز الاختبار الجديد يتكون من وحدة صغيرة تحتوي على كواشف اختبار ومنفذ لإدخال مستخرج الأنف أو عينة الدم، وسيتم تثبيت الوحدة بالكامل على هاتف ذكي.

وأشار كانينجهام، إلى أنه يمكن استخدام الجهاز لإجراء الاختبارات على ركاب الطائرات أو المشاركين في المناسبات أو الفعاليات العامة، كما يمكنه تخزين نتائج التحاليل التي يجريها للرجوع إليها في أي وقت.