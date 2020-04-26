أخبار مصر | بعد أزمة إعلانها.. "الأعلى للإعلام" يتلقى خطابًا من "قطونيل"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد أزمة إعلانها.. "الأعلى للإعلام" يتلقى خطابًا من "قطونيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن شركة "قطونيل" أرسلت خطابًا للمجلس اليوم الخميس، تؤكد فيه التزامها بوقف بث إعلانها المثير للجدل، والذي أثار استياء الكثيرين بسب الألفاظ والإيحاءات التي لا تتناسب مع تقاليد الشعب المصري وروحانيات الشهر الكريم.
وأوضح العمري، في تصريحات صحفية، أن الشركة ألمحت في خطابها إلى أنه سيتم بث الإعلان اليوم عددًا من المرات، ثم تلتزم بوقف بثه نهائيًا بداية من الغد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بالمجلس يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الأزمة التي حدثت بسبب إعلان قطونيل، مع احتمالية حضور ممثل للشركة، إذا قرر المجلس دعوته.
وأوضح أنه سيطالب باعتماد اقتراح يقضي بإلزام القنوات عدم بث أي مادة إلا بعد إجازتها وموافقة رقابة المصنفات الفنية عليها.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.