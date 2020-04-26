أخبار مصر | بعد أزمة إعلانها.. "الأعلى للإعلام" يتلقى خطابًا من "قطونيل"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد أزمة إعلانها.. "الأعلى للإعلام" يتلقى خطابًا من "قطونيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن شركة "قطونيل" أرسلت خطابًا للمجلس اليوم الخميس، تؤكد فيه التزامها بوقف بث إعلانها المثير للجدل، والذي أثار استياء الكثيرين بسب الألفاظ والإيحاءات التي لا تتناسب مع تقاليد الشعب المصري وروحانيات الشهر الكريم.

وأوضح العمري، في تصريحات صحفية، أن الشركة ألمحت في خطابها إلى أنه سيتم بث الإعلان اليوم عددًا من المرات، ثم تلتزم بوقف بثه نهائيًا بداية من الغد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بالمجلس يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الأزمة التي حدثت بسبب إعلان قطونيل، مع احتمالية حضور ممثل للشركة، إذا قرر المجلس دعوته.

وأوضح أنه سيطالب باعتماد اقتراح يقضي بإلزام القنوات عدم بث أي مادة إلا بعد إجازتها وموافقة رقابة المصنفات الفنية عليها.

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