أخبار مصر | تفاصيل معركة كرم القواديس التي خطط لها الإرهابي هشام عشماوي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل معركة كرم القواديس التي خطط لها الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقع نقطة وكمين" كرم القواديس " للقوات المسلحة المصرية على بعد 20 كيلومترًا شرق مدينة العريش و25 كليومترًا، وتتبع من الناحية الإدارية مدينة "الشيخ زويد" وتمثل أهم الارتكازات الأمنية الموجودة على الطريق الدولي العريش ورفح، وأطلق عليها أهالي قرية القواديس اسم "ارتكاز مربعة القواديس"، لأنها تتحكم في عدة طرق ومنحنيات تعتبر الأخطر بشمال سيناء على الإطلاق، حيث تقع في منطقة التقاء 4 طرق حيوية هي، طريق "الطويل"، ثم الطريق المؤدي للشيخ زويد، ومدخل طريق قرية القريعة بالعريش، والطريق المؤدي لقرية الخروبة شمالًا.

ويحاصر النقطة بعض مزارع الزيتون، وتبعد عن القرية المأهولة بالسكان، بمسافة تصل إلى كيلو متر واحد، وتمثل قبيلة "السواركة" القطاع الأكبر من سكان قرية "القواديس"، التي يصل تعداد سكانها لـ 5 آلاف نسمة، وتقع النقطة على الطريق الوحيد الذي يؤدي لبعض القرى الهامة بجنوب الشيخ زويد، وهي "الثومة"، "الزوارعة"، "أبو عراج" و"اللفيتات"، وفي نهايته، يتواجد الطريق المؤدي لقرية الجورة، ومقر قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، ومطار الجورة القديم، كما يعتبر ارتكاز "كرم القواديس" آخر نقطة عسكرية، تقع على الطريق الذي يربط العريش بقرية الجورة.

تعرض كمين "كرم القواديس" لثلاث عمليات إرهابية كبرى أحبطتها قوات إنفاذ القانون للقوات المسلحة من أبطال الصاعقة والعمليات الخاصة والتدخل السريع منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، فكان الهجوم الأول في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، بالهجوم على كمين كرم القواديس الأمني بمدينة الشيخ زويد.