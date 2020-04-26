أخبار مصر | عبدالمجيد يشكر 'الإنتاج الحربي'.. ويعلن توافر كمامات N95 وكحول بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر عبدالمجيد يشكر 'الإنتاج الحربي'.. ويعلن توافر كمامات N95 وكحول بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، عن توفير متطلبات الصحفيين، بمختلف المؤسسات، من الكمامات، والمطهرات، من مصانع وزارة الانتاج الحربي.

وأضاف عبدالمجيد: كما وعدتكم، تسلمت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، كمامات N95، وسيبدأ التسليم إن شاء الله، غدًا الاثنين، إلى جانب المنتجات السابق الإعلان عنها.

وتوجه عبد المجيد، بالشكر للواء الدكتور، محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفريق العمل بالوزارة، والشركات التابعة لحسن التعاون.

وقال عبدالمجيد بتسلم الكمامات، يصبح المتاح المنتجات التالية:

١- كمامة N95 بدون طبه ١٥ جنيهًا فقط.

٢- كمامة N95 بطبه ٢٠ جنيهًا فقط.

Advertisements

٣- عبوة سعة ٢٥٠ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ٢٨ جنيهًا فقط، وكان المعلن في السابق لحضراتكم ٣٢.

٤- عبوة سعة ١٢٥ مللي كحول إيثيلين ٧٠٪؜، بسعر ١٥ جنيهًا فقط.

٥- عبوة ٤ لتر هيبوكلوريت صوديوم مركز لتطهير الأسطح وغيرها، بسعر ٢٥ جنيهًا.

وأوضح عبدالمجيد، تتيح لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تلك المنتجات بالطابق الأول بنقابة الصحفيين، غدًا الاثنين من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة ظهرًا، إن شاء الله.

واستطرد بأنه جارٍ العمل على توفيرها، المزيد من متطلبات الزملاء، منها القمامة القطنية، وفور الاستلام سنوافيكم بالمعلومات عن كل جديد، إن شاء الله.

يذكر أن المنتجات تم إتاحتها للزملاء الحاجزين، وكمية إضافية لتغطية الطلبات الجديدة، وقامت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بتسليم الكحول لعدد من الزملاء اليوم الأحد بمقر النقابة.

واختتم عبدالمجيد: «الحمد لله الذي رزقنا صدق الوعد، والوفاء بالعهد، والقدرة على الإنجاز».