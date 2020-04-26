أخبار مصر | محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 8 عقارات مخالفة بالخصوص

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 8 عقارات مخالفة بالخصوص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، حملة لإزالة 8 حالات لعقارات مخالفة بدون ترخيص بمدينة الخصوص، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وفرض سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وتهدف الحملة إلى استعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات والسلوكيات الخاطئة ومن بينها البناء بدون ترخيص.

وأوضح الهجان، في بيان اليوم الخميس، بأنه يوجه العمال بضرورة استمرار مراقبة أعمال البناء بمدن المحافظة على مدار اليوم، لمواجهة أي مخالفة يتم أثبتها، حيث يعتقد المخالفون أن أجهزة التنفيذية تنشغل في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وحذر المحافظ، المخالفين في استغلال الأزمات، لكي يتم انتهاك القانون، كما انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال إثبات المخالفة، مشددًا على رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء في المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

يذكر تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أمس السبت، مشروعات مدينة الخانكة القومية، الجاري تدشينها ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة، رضوان الزيات، ومحمد مدينة، أعضاء مجلس النواب، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

Advertisements

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، وذلك لدفع الأعمال، والوقوف على نسب التنفيذ.

وأوضح الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى بلغ تكلفتها 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية، وصيدليات، ومعمل تحاليل، وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي.

وأشار "الطباخ" إلى أن نسبة التنفيذ حوالي 95% وجاري العمل على قدم وساق، لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

كما أجرى الهجان، جولة لأجنحة المستشفى، وأيضا العيادات الخارجية، وجرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، ووجه بتلافي الملاحظات والعمل بالتوازي في توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

وتفقد المحافظ مشروع سحارة بلبيس، وتضم 5 بوابات كبيرة، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه، بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، وتنفذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا.

وتابع المحافظ جولته بتفقد كوبري أبو زعبل الجديد الذي جرى إنشائه على ترعة الإسماعيلية بتكلفة تجاوزت 100 مليون جنيه، والذي تبلغ نسبة تنفيذه 99%، ووجه المحافظ بتوسعة نزلة الكوبري من ناحية طريق مصرف الجبل الأصفر، ورصف الطريق أيضًا، مؤكدًا أنه بافتتاحه ستحدث انفراجة مرورية كبيرة.