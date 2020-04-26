«شاكر» يُكرّم قيادات بـ«الكهرباء» لمجهوداتهم في «الربط المصري السوداني»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرّم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد، عددًا من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقديرًا لمجهوداتهم في إتمام مشروع الربط المصري السوداني، وإطلاق التيار الكهربائي في 3 أبريل ٢٠٢٠.
كان في مقدمة المٌكَرمين المهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس صلاح عزت، المتفرغ للمنطقة الجنوبية، والمهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة السابق، والمهندس خالد عبدالكريم، العضو المتفرغ للدراسات، وهاني إسماعيل، العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد زكريا، مستشار الشركة في الدراسات الفنية، والمهندس سامي عبده، رئيس منطقة مصر العليا السابق.
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