شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض المناطق التجريبية للرى الحديث فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى، وذلك لعرض موقف تنفيذ المناطق التجريبية للرى الحديث بالمحافظات، ومناقشة خطة العمل فى الفترة المقبلة ورفع درجة التوعية بالرى الحديث بين المزارعين.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى أن القطاع نفذ أعمال تطوير المساقى فى زمام يقدر بـ2050 فدان مساقى و175 فدان ترع ‏‏(تبطين) بإجمالى استثمارات نحو 53.618 مليون جنيه مصرى (تمويل محلى) فى ‏شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومصر العليا، فضلا عن تنفيذ ‏أعمال التطوير فى زمام قدره 346 فدان ممولة من صندوق تطوير وصيانة ‏المساقى بإستثمارات بلغت نحو 17.796 مليون جنيه بنطاق وسط الدلتا والفيوم ‏ومصر الوسطى ومصر العليا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تبطين ترع فى زمام 750 ‏فدان بإجمالى إستثمارات نحو 7.546 مليون جنيه مصرى بتمويل من محافظة ‏الأقصر.‏

وكانت وزارتى الرى والزراعة قد اتفقتا فى اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين الوزارتين بشأن التوسع فى مشروع الانتقال إلى نُظم الرى الحديثة سواء الرش أوالتنقيط أو تحت السطحى مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للرى الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية فى ضوء التحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات لتطبيق طرق الرى الحديثة خاصة فى الأراضى الجديدة والمستصلحة وتنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة، بشأن التوسع فى مشروع الانتقال إلى نُظم الرى الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الرى الحديثة خاصة فى الأراضى الجديدة والمستصلحة و تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.

وأشارت وزارة الرى إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة نحو 11684 فدانا باستثمارات تقدر بنحو 205 ملايين جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.