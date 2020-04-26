شكرا لقرائتكم خبر عن عين شمس ضمن تصنيف التايمز للجامعات الأكثر تأثيرا بأهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن د. محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس عن ظهور نتائج تصنيف التايمز لمعاملات تأثير الجامعة فى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة2020؛ والتى أسفرت عن حصول الجامعة على المركز من 401 - 600؛ حيث شهد هذا العام مشاركة الجامعة فى أكثر من معامل تأثير جديد مقارنة بالعام الماضي

وأكد رئيس جامعة عين شمس، على حرص إدارة الجامعة على تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد للنهوض وتحسين الترتيب العالمى للجامعة على مستوى التصنيفات الدولية المختلفة .

ومن جانبها أكدت د .شهيرة سمير مدير مكتب العلاقات الدولية أن الجامعة قد شاركت هذا العام فى 6 معايير من معايير التصنيف وذلك بإضافة معاملين جديدين عن العام الماضى وهم:

1. معامل الصحة العامة وقد حصلت الجامعة فيه على الترتيب 201 - 300

2. معامل المساواة بين الجنسين وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 201-300

3.معامل العدل والمساواة وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 201-300

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4. معامل التنمية المستدامة وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 301-400

5. معامل جودة التعليم وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 401-600

6. معامل الشراكة من اجل تحقيق الأهداف وقد حصلت الجامعة فيه على ترتيب 401-600

وأكد د.أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة بأن الجامعة تعمل جاهدةعلى المشاركة فى جميع التصنيفات الدولية لاكتساب الخبرات والعمل على تطوير كافة المجالات و أن ما يأتي ثماره اليوم ما هو إلا نتاج للمجهودات التى تقوم بها إدارة الجامعة فى شتى المجالات العلمية والبحثية وذلك طبقا لرؤية واستراتيجية الجامعة والتى تقوم على تضافر الجهود ومشاركة جميع كليات وقطاعات الجامعة لرفع مكانةالجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية.