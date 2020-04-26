شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض المناطق التجريبية للرى الحديث فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى و الدكتور ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى وذلك لعرض موقف تنفيذ المناطق التجريبية للرى الحديث بالمحافظات ومناقشة خطة العمل فى الفترة القادمة ورفع درجه التوعية بالرى الحديث بين المزارعين.

أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى بأن القطاع نفذ أعمال تطوير المساقى فى زمام يقدر بـ 2050 فدان مساقى و 175 فدان ترع ‏‏(تبطين) بإجمالى إستثمارات نحو 53.618 مليون جنيه مصرى (تمويل محلى) فى ‏شرق ووسط وغرب الدلتا والفيوم ومصر الوسطى ومصر العليا، فضلا عن تنفيذ ‏أعمال التطوير فى زمام قدره 346 فدان ممولة من صندوق تطوير وصيانة ‏المساقى بإستثمارات بلغت نحو 17.796مليون جنيه بنطاق وسط الدلتا والفيوم ‏ومصر الوسطى ومصر العليا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تبطين ترع فى زمام 750 ‏فدان بإجمالى إستثمارات نحو 7.546 مليون جنيه مصرى بتمويل من محافظة ‏الأقصر.‏

وكانت وزارتى الرى والزراعة قد اتفقتا فى اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين الوزارتين بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع بحث ايجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة و تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة، بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش اوالتنقيط او تحت السطحي مع بحث ايجاد حوافز لتشجيع الفلاحين علي التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية، وتم التوجيه بإتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الرى الحديثة خاصة في الأراضي الجديدة والمستصلحة و تنفيذ الخطط الموضوعه للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.

وأشارت وزارة الرى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان بإستثمارات تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.