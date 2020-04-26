شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: تخفيضات على سعر الوقود للطيران الداخلى دعما لحركة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباحثات وزارة السياحة والاثار دعما لحركة السياحة الداخلية فى حال استئنافها، عن الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية علي منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران، لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي 10 سنت علي الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة اخري وبشكل دائم.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار بمقر وزارة البترول، وذلك استكمالا لاجتماعهما الأول منذ أسبوعين لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

ويشهد قطاع السياحة حالة من الركود بسبب توقف حركة الطيران والاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتعمل وزارة السياحة على تعقيم وتطهير المنشآت السياحية والفندقية، حيث يبذل الجميع كافة الاستعدادات لعودة الحركة فى اى وقت.

وتلقت وزارة السياحة والاثار شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم 19654 ، بلغت ما يقرب من 200 شكوى معظمها يخص مستحقات العاملين فى القطاع السياحي.

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وقد قامت وزارة السياحة والآثار بالانتهاء من بحث وحل أكثر من 100 شكوى، وقامت الفنادق محل الشكوى بالالتزام بدفع مستحقات كافة العاملين بها، وتقوم الوزارة حاليا بالنظر فى باقي الشكاوى تمهيدا لحلها.

وقد عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات تفعيل الخط الساخن، مؤكدة علي أهمية الدور المحورى لهذا الخط ووصفته بأنه بمثابة غرفة عمليات لتلقي أي طلب أو شكوى طارئة تخص العاملين بالقطاع، حيث يتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من العاملين بالقطاع يومياً، ويتم العمل علي حلها من خلال فريق عمل متخصص يعمل علي تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع.