شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار تلقى طلبات استيراد الأعلاف والأمصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن إدرات قطاع الثروة الحيوانية تواصل استقبال طلبات الاستيراد سواء أعلاف أو أمصال من خلال البريد الإلكترونى لتقليل تداول الأوراق وحركة الموظفين والمواطنين.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قطاع الإنتاج الحيواني يتلقى طلبات المواطنين على هذا الإيميل والفاكس منعا لتداول الاوراق وتقليل حركة المواطنين حفظا على حياتهم وحياة الموظفين من فيروس كورونا.





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كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، قرر استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر ، وجاء قرار وزير الزراعة نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا وحتى لا تتوقف الأنشطة الإنتاجية وأيضا تيسيرا على المواطنين .

وأكد وزير الزراعة ، أن التراخيص الحالية سوف تظل سارية حتى انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية لتجديدها دون الحضور للوزارة ،ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والوزاره لتقليل حركة المواطنين والتعامل المباشر حفاظا على حياتهم.

يذكرأن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ، يعمل على التنسيق دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، مناشدة ، بسرعة التقدم الى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل ، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، لافتا الى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.