شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية إماراتية: "الاختيار" ليس لمصر فقط.. أنه هديتها لأمة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت مريم الكعبى، كاتبة وإعلامية إماراتية، بمسلسل الاختيار، مؤكدة أنه ليس لمصر فقط، وأنه هدية مصر لأمة العرب التي يحاول أعداء الأمة طمس بطولاتها وتشويه جيوشها.

وقالت الكعبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"مسلسل الاختيار ليس لمصر فقط أنه هدية مصر لأمة العرب التي يحاول أعداء الأمة طمس بطولاتها وتشويه جيوشها والطعن في تاريخها لصالح أجندات وأطماع ومشاريع تريد الانقضاض على الوطن العربي وتقسيمه".



مريم كعبى

وفى سياق متصل تصدر مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب"، حيث حقق نجاحا جماهيرا كبيرا منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك، ويعرض حصريا على قناة ON E.