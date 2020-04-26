شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إزالة 3049 حالة تعدى على أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المحليات بجانب قوات إنفاذ القانون، حققت نجاحات كبيرة فى تنفيذ توصيات القيادة السياسية بشأن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، والتي قام بها بعض المواطنين خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه تم تنفيذ التكليفات الخاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة حيث تم إزالة 3049 حالة تعدى على أراضى الدولة ومخالفات بناء بمساحة 3 مليون 813 الف متر مربع خلال الأيام الماضية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بواقع 683 حالة تعدى وبمساحة 7114 فدان ، بجانب إزالة 4176 حالة مخالفة بناء على مساحة 334 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 7617 حالة بناء على أراضى زراعية ملكيات خاصة على مساحة 1850 فدان.

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وفى وقت سابق اليوم أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، نجاح الدولة فى استرداد 3 مليون و800 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و7114 فدان بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى اليوم الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدى لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .