شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب .. الشيخ أحمد أبو الوفا الصعيدى يتلو ما تيسر من سورة الفرقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365 يقدمه اليوم الشيخ الدكتور أحمد محمود أبو الوفا الصعيدى، نجل الشيخ الراحل محمود أبو الوفا الصعيدى، حيث يتلو علينا ما يتيسر من سورة الفرقان.

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والدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدى، أكد في حوار سابق لـ ”الخليج 365”، أنه تخرج في كلية الصيدلة وأنشأ صيدليته الخاصة غير أنه قرر أن يتفرغ لتلاوة القرآن الكريم إلى جانب والده قبل وفاته، وترك الصيدلية لشقيقه الأصغر لإدارتها.

وعن أول مرة بدأ فيها قال الدكتور أحمد أبو الوفا الصعيدى:"كنت أحب قراءة القرآن منذ الصغر فقد كنت أدندن مع نفسى، لكن أول مرة تلوت فيها أمام جمهور، كنت أدرس فى الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، وكانت بالصدفة، قبيل خطبة الجمعة فى مسجد مجاور للمنزل، ثم توالت القراءات قبل صلاة الجمعة بنفس المسجد، وكذلك قرأت فى حفلة التخرج بالجامعة، وحفل لتكريم شهداء أكتوبر، وأول تلاوة قرأتها فى مأتم أو فرح، كانت بصحبة عمى فى أحد المآتم بالقاهرة، ورفض الحضور أن أمشى مع عمى وطلبوا مني أقرأ أكثر من ربع، وعمى فوجئ وبعدها بأسبوع دعيت دعوة خاصة للتلاوة، وكان أول أجر لى حوالى 50 جنيها فى عام 2005".