شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تقديم كافة التسهيلات أثناء صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد اثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت اليوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافى لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة فى اليوم المحدد له.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكتب بريد تم توزيع العمالة عليها .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين .

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وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.