شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 19.8 ألف عجل قادمة من البرازيل خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وصلت إلى ميناء دمياط السفينة ( BADER ) بطول 204 متر وغاطس 10.5 وتحمل جنسية الباهاما، والسفينة محملة بـ 19814 رأس ماشية ( عجول تسمين ) قادمة من البرازيل، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5200 طن يوريا و7400 طن فوسفات.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1155 طن مواشى و8819 طن خردة و2803 طن حديد و13500 طن ذرة و11056 طن قمح و458 طن ابلاكاش و2472 طن زيت طعام.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 648 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و خوخ ) وخضروات ( فاصوليا ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و أرز ) يتم تصديرها إلى كلا من الأردن و هولندا و سلوفينيا و بريطانيا .

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 966 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3179 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178538 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 89730 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2721 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين غادر عدد 1311 شاحنة منها 685 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 33289 من البضائع العامة.