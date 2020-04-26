شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بالبدرشين ومبانى مخالفة بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أجهزة محافظة الجيزة عددا من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث نفذ مركز ومدينة البدرشين تحت قيادة اللواء محمد كمال بهلول رئيس المدينة، حملة مكبرة أسفرت عن وقف أعمال مخالفة بمركز ومدينة البدرشين خارج الحيز العمرانى، وتنفيذ 5 حالات إزالة بإجمالي مساحة 850 مترا أراضى زراعية.

وأشرف اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، على حملة إزالة أسفرت عن فك وإزالة أعمدة بالدور الرابع فوق الأرضي بمبنى مخالف للقانون بالبراجيل، كما تم إزالة أعمدة وحوائط مبني تحت الانشاء مخالف للقانون بنطاق وحدة برطس، وتم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة 35 برج سكنى مخالف بعزبة الخلايفة بحى الوراق والمتعدية على حرم محور الضبعة، حيث تزيل أجهزة المحافظة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض بتعليمات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذى أشرف على الحملات .

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وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التصدى لكل مخالفات البناء الواقعة بمحيط المحاور الرئيسية والتى أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات حيث تعد تلك المخالفات لها أولوية قصوى للإزالة، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إزالة 18 عقار مخالف متعدى على حرم محور الضبعة نطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وجارى استكمال إزالة باقى الـ 35 عقاراً المخالفين التى تم رصدهم بمنطقة عزبة الخلايفة حتى سطح الأرض.

وشدد المحافظ على فرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو التعدى على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن مؤكدا أنه تم إزالة 2800 حالة إزالة لعقارات مخالفة خلال الفترة الماضية مع اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيالها وجارى استكمال إزالة مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز يومياً.