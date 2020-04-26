شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ رئيس تنزانيا بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتور جون بومبي جوزيف ماجوفولي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد.

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