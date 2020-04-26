جنة «المنسى» تطفئ جحيم الإخوان.. غدًا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها، كتابة ذاكرة الوطن على ضوء الرصاص والكاميرات.. جنة «المنسى» تطفئ جحيم الإخوان.. شهيد مصر يهزم الجماعة مجددا بعد 33 شهرا من ملحمة الرحيل.. الحرب الشعواء على «الاختيار» تعيد التذكير بتهديدات البلتاجى ومسلحى رابعة.. التوثيق يحاصر ألاعيب التنظيم ويصلح أخطاء 8 عقود.. والفن يثبت هشاشة ميليشيات إسطنبول ويربح الجولة الفاصلة مع الإرهاب

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