شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تزايد الطلب على الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة عبر الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع خلال جولته بميناء الإسكندرية اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واطمأن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية.

وأشار وزير النقل إلى استمرار تزايد الطلب على الصادرات المصرية مثل البطاطس والبصل والخضراوات والفواكه واستمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكى على أرصفة الموانئ إلا بعد إنهاء كافة الفحوصات والكشف الطبي على أطقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة والتأكد من خلوهم من أي إصابات واستمرار تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية من قاطرات ولنشات وكافة المنشآت وصالات الوصول والسفر وإلتزام العاملين بالموانئ والمترددين على موانئ الهيئة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في إنجاز عدد مشروعات القوانين التي تخدم قطاع النقل وفي دعم كافة قطاعات الوزارة، مشيرا إلى أن الكل يعمل كفريق واحد لخدمة مصر .

ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالتطور الكبير في قطاع النقل بمصر مؤكدا أن الكل يتسابق في خدمة المواطن المصرى، مشيرا إلى أن كل الدعم لوزارة النقل ومشروعات الوزارة التي تخدم التنمية الشاملة في مصر.