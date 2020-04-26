شكرا لقرائتكم خبر عن كارفور يعلن عن ثانى إصابة بكورونا بين موظفيه بفرع داون تاون التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة سلسلة كارفور مصر، اليوم الأحد إصابة إحد موظفيها فى كارفور هايبر ماركت فرع " داون تاون" بفيروس كورونا المستجد.

وقالت كارفور فى بيان لها عبر صفحتها على "فيس بوك"، تأكيد إصابة أحد الموظفين ونقله للحجر الصحى وتقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة، مشيرة إلى غلق الفرع اليوم للقيام بعمليات التعقيم والتطهير ".

وأكد البيان، استمرار هذه الإجراءات الوقائية لضمان سلامة كافة الموظفين والعملاء، فضلا عن إجراءات السلامة المعتادة، ونحث كافة العملاء على احترام تعليمات التباعد الاجتماعى عند زيارة الفروع.

كانت أعلنت إدارة سلسلة كارفور مصر، قد أعلنت في وقت سابق إصابة إحد موظفيها فى كارفور هايبر ماركت "داندى مول" بفيروس كورونا المستجد، بعد مكوثه فى الحجر الصحى المنزلى منذ 9 أبريل، ويجرى تقديم الرعاية الطبية له من قبل السلطات الصحية المختصة.

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