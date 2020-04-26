فيديو .."تراويح" الحرمين فى 2020 الأكثر اختلافا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين بكاء وساحات خاوية من المصلين وأدعية من قلوب خاشعة برفع الوباء، طالعنا شهر رمضان المبارك هذا العام بإجراءات استثنائية فرضها وباء كورونا، وفى الوقت الذى أغلقت فيها المساجد حول العالم فى الشهر الفضيل، أقيمت صلوات العشاء والتراويح فى الحرمين بحضور عدد قليل من المصلين وشكل غير مألوف من قبل لساحات عرفت بازدحام المصلين .. صلوات التراويح بالحرمين خلال شهر رمضان من هذا العام ليست كسابقاتها ما جعلها ربما الأكثر اختلافا على الإطلاق . Advertisements ولمزيد من المشاهدة خلال الفيديو التالى:

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