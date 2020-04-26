شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هشام عشماوى.. الاختيار الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يشاهد فيه الجمهور حلقات مسلسل الاختيار، يتجسد أمام الجميع كيف اختار الشهيد المنسى وطنه واختار الإرهابى هشام عشماوى طريق الدم والضلال. Advertisements ففى الوقت الذى كان العقيد أحمد المنسى يقف فيه مدافعا عن تراب الوطن ، حتى استشهد على أرض سيناء فى 2017كان رفيقه القديم هشام عشماوى ، قد اختار طريقا آخر خلف الشيطان. لمعرفة باقى تفاصيل القصة شاهد الفيديو التالى

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