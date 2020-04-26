شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يصدر لائحة المجالس الطبية لهيئة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسية قرار وزير النقل المهندس كامل الوزير رقم 216 لسنة 2020 بإصدار لائحة المجالس الطبية لهيئة السكة الحديد ليبدأ تطبيقها على كافة العاملين بالهيئة، مع إلغاء العمل باللائحة القدمية الصادرة بالقرار 134 لسنة 1972.

وتضمنت اللائحة تشكيل المجلس الطبى العام بقرار من السلطة المختصة، بحيث يتكون من رئيس المجلس الطبى العام أو من ينوب عنه وعدد 5 أعضاء من الأطباء من مختلف التخصصات المطلوبة يتم اختيارهم بمعرفة رئيس المجلس الطبى العام، مع إجازة لرئيس المجلس الطبى العام تشكيل مجالس طبية فرعية بمناطق الهيئة ومستشفياتها.

ويختص المجلس الطبى العام التابع لهيئة السكة الحديد بإجراء الكشف الطبى على المرشحين للعمل بالهيئة، والعاملين بها، وذلك من أجل تقرير اللياقة الصحية للتعيين فى وظائف الهيئة بالاشتراك مع اللجان المركزية للهيئة القومية للتأمين الصحى.

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كما يختص المجلس الطبى العام بتقرير اللياقة الصحية لإعادة التعيين بالخدمة أو البقاء فى الخدمة أو مد مدة الخدمة أو منح الإجازات المرضية أو الإجازات الاستثنائية أو الإجازات الخاصة، بجانب تقرير مدى ارتباط الإصابة بالعمل من الناحية الطبية والنسبة المئوية للعجز، وكذلك تقرير اللياقة الصحية لأعضاء البعثات التدريبية الموفدين للخارج، واتخاذ قرار العجز الكلى والجزئى.

كما أن المجلس الطبى العام مختص باعتماد قرارات المجالس الطبية الفرعية وأطباء الأقسام بمنح الإجازات المرضية الطويلة أكثر من 60 يوما، وكذلك تقرير علاج المرضى أو المصابين من العاملين بالهيئة خارج مستشفيات الهيئة داخل مصر إذا تطلب حالتهم ذلك مع اعتماد نفقات العلاج.

كما تختص المجالس الطبية الفرعية بإجراء الكشف الطبى على العاملين بالهيئة ومنح الإجازات المرضية والاستثنائية فى حدود الـ 60 يوما، وإجراء الكشف الدورى على العاملين بالهيئة، وتقديم تقارير طبية للمجس الطبى العام عن حالة المرضى الذين يتعذر انتقالهم إلى مقر المجلس الطبى العام.