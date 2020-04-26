شكرا لقرائتكم خبر عن من هى كيم يو المرشحة للتحكم فى الزر النووى لكوريا الشمالية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الخليج 365 في لايف على صفحته على فيس بوك تفاصيل حياة كيم يو أون شقيقة الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج الذى نشرت تقارير صحفية دولية أنباء عن تعرضه لأزمة صحية شديدة، وبعضها قال إنه توفى، لكن لم تعلن أخبار رسمية حول حالته حتى الآن.

وكشف ”الخليج 365” في اللايف تفاصيل هذه الفتاة المرشحة لقيادة كوريا الشمالية، والتحكم في الزر النووي للدولة إذا توفى شقيقها.



كيم يو أثناء طفولتها

كيم يو عمرها 30 عاما، ودرست مع شقيقها في سويسرا، وقادت حملة تلميعه للشعب الكوري الشمالي، لتجعل منه زعيما أسوة بما فعلته عمتها مع والدهما المتوفى.

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كيم يو مع شقيقها الزعيم

أول ظهور لكيم يو كان في 2011 وقت وفاة والدها، ويذكر أنها كانت الوحيدة التي يسمح لها بالحديث الطويل معه، واتخاذ قرارات عسكرية، كما أنها الأن عضوة في المكتب السياسى مركز القرار الأقوى بالدولة.



والدتهما الراقصة كو يونج التى توفت فى 2004

ويذكر أنها أيضا كانت تقوم بعمليات حماية المعلومات الخاصة به، مثل جمع أعقاب سجائره حتى لا تتبعها أي أجهزة مخابرات، وكانت تجمع فضلاته أيضا في كل سفرياته، كما كانت تقود أكبر مكتب للعمليات غير المشروعة في كوريا الشمالية، لتوفير التمويل اللازم للدولة في ظل الحظر والعقوبات الدولية عليها.